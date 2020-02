Thibau Nys sur les traces de son papa Sven en cyclo-cross: il décroche le titre mondial en junior

Thibau Nys a remporté le titre de champion du monde de cyclo-cross dans la catégorie juniors (U19), dimanche en fin de matinée à Dübendorf en Suisse. Nys, 17 ans, a devancé un autre Belge Lennert Belmans de 31 secondes. Emiel Verstrynge s'est offert le bronze à 38 secondes. Il s'agit des trois premières médailles belges dans ces Mondiaux.

Déjà champion d'Europe et de Belgique cette saison et lauréat de la Coupe du monde, le fils de l'ancien double champion du monde Sven Nys était le grandissime favori, après une saison riche de 17 victoires. Thibau Nys s'est isolé en tête à la fin du 2e des 4 tours der 3,25 km et n'a plus été inquiété.

Trois autres Belges étaient au départ. Jente Michels a fini 7e à 1:29, Yorben Lauryssen 17e à 2:28 et Ward Hybs 18e à 2:32.