Thibau Nys champion du monde juniors : "Je n'ai pas de mots"

Thibau Nys est le nouveau champion du monde juniors (U19) de cyclo-cross. Nys a survolé l'épreuve dimanche en fin de matin sur le parcours humide et boueux de Dübendorf, en Suisse. Le champion d'Europe et de Belgique a devancé deux autres Belges Lennert Belmans et Emiel Verstrynge. Le trio a ainsi offert un podium totalement belge.

"Je n'ai pas de mots pour cela", a été sa première réaction devant les caméras. "Je savais que j'étais en bonne forme, mais sur ce circuit, je n'étais pas sûr de la façon dont j'allais rouler : j'ai ouvert la course, j'ai accéléré et j'ai fait un petit trou. Puis j'ai donné tout ce que j'avais en moi à mi-parcours".

Nys, 17 ans, était le grand favori après ses 17 victoires enregistrées cette saison dont les titres européen, belge et la Coupe du monde. "Il y avait beaucoup de pression, j'étais le grand favori et il y avait un peu de stress, mais c'est un parcours où le plus fort gagne et aujourd'hui j'étais le plus fort".

Thibau Nys fait mieux que son père Sven, qui n'a jamais été sacré champion du monde chez les juniors.

La Belgique a monopolisé le podium. "Nous avons rêvé de cela toute la semaine et nous y sommes arrivés. Je n'ai pas de mots pour dire ce que je ressens".