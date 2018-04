Terpstra seul sur sa planète au Tour des Flandres, Gilbert 3ème

Récent vainqueur du GP Samyn et du GP E3, Terpstra poursuit sa moisson. Après Paris-Roubaix 2014, le natif de Beverwijk enlève son deuxième Monument. La formation de Patrick Lefevere s’offre une 21ème victoire cette saison.

Quatre autres Belges sont dans le Top 10. Greg Van Avermaet (BMC) est 5ème, Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) 7ème, Tiesj Benoot (Lotto Soudal) 8ème et Wout van Aert (Verand’s Willems-Crelan) 9ème. Le triple Champion du Monde slovaque Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) est 6ème.

Dès le départ, plusieurs coureurs tentent de s’extirper du peloton mais les conditions climatiques et le vent de face empêchent dans un premier temps toute échappée.

Sep Vanmarcke malchanceux - © DIRK WAEM - BELGA

Après seulement 10 kilomètres, Sep Vanmarcke, l’un des grands favoris de cette 102ème édition, est pris dans une chute et se retrouve au sol. Le Belge de EF Education First-Drapac ne semble pas trop touché et peut repartir sans problème.

A 195 kilomètres de l’arrivée, onze coureurs parviennent enfin à sortir. C’est la bonne échappée du jour. On y retrouve notamment les Belges Aimé De Gendt (Sport Vlaanderen-Baloise) et Dimitri Peyskens (WB-Veranclassic-Aqua Protect) et Michael Gooleart (Vérandas Willems–Crelan).

Vanmarcke connait encore plusieurs autres petites péripéties qui le ralentissent mais le Belge regagne à chaque fois sa place aux avant-postes du peloton.

Sous une pluie battante, Tim Declercq, Iljo Keisse et les Quick-Step Floors prennent les choses en main et contrôlent les débats à l’avant du peloton.

La nervosité monte d’un cran à l’approche du premier passage dans le Vieux Kwaremont. Les favoris ne se dévoilent cependant pas encore.

L’avance de l’échappée, qui est montée à plus de cinq minutes, commence tout doucement à fondre. Alors qu’il reste 100 kilomètres, les dix fuyards ne comptent que 3 minutes d’avance.