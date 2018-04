Terpstra peut-il rêver du triplé E3-Flandres-Roubaix, comme Boonen et Cancellara ?

Niki Terpstra n'a ni le charisme ni le palmarès de ces deux légendes des Classiques, mais il a le sens de la course, l'expérience, et surtout l'équipe qui pourraient lui permettre de réaliser cet exploit.

Ces vingt dernières années, seuls deux coureurs - et non des moindres - ont réussi le triplé Grand Prix de l'E3 - Tour des Flandres - Paris-Roubaix lors d'une même saison : Tom Boonen et Fabian Cancellara . Ils ont même réussi cet exploit à deux reprises !

Si Niki Terpstra est, incontestablement, l'un des plus costauds du peloton actuel, il peut aussi - et surtout - compter sur deux grandes qualités qui font parfois défaut chez ses adversaires : le triple Champion des Pays-Bas est l'un des meilleurs rouleurs des coureurs de Classiques, ce qui lui permet de résister au retour de ses adversaires avec beaucoup de "facilité" lorsque la poursuite s'organise derrière lui.

La "meute" Quick-Step Floors plus impressionnante que jamais

Le Wolfpack - © DIRK WAEM - BELGA

Et puis, il peut aussi et surtout compter sur le Wolfpack, ses coéquipiers de l'équipe Quick-Step Floors. Tim Declercq, Iljo Keisse et Florian Sénéchal gèrent la première partie de la course en tête du peloton, et lorsque les difficultés s'enchaînent, Zdenek Stybar, Yves Lampaert et Philippe Gilbert font souvent partie du bon coup et jouent à merveille leur rôle d'équipier.

Niki Terpstra n'est pas le leader de l'équipe - car c'est bien simple, il n'y en a pas -, mais c'est lui qui parvient le plus fréquemment à profiter des circonstances de course : sur le Samyn, l'E3 et le Tour des Flandres, la formation Quick-Step était très bien représentée numériquement, mais c'est à chaque fois le Néerlandais qui a réussi à placer l'attaque décisive.

Philippe Gilbert, cinquième du Nieuwsblad, deuxième de l'E3 et troisième du Ronde, rêve lui aussi de s'imposer au Vélodrome de Roubaix et de remporter l'un des deux Monuments qui manquent à son palmarès. Mais l'ancien Champion du Monde ne recevra pas de traitement de faveur chez Quick-Step, où ils seront sans doute de nouveau trois ou quatre à jouer la victoire : peu importe le nom de vainqueur, pourvu qu'on ait l'ivresse...

Et la concurrence, dans tout ça ? Peter Sagan, Greg Van Avermaet, Arnaud Démare, Alexander Kristoff ou encore Wout Van Aert tenteront de déjouer les plans de la formation Quick-Step, mais s'ils se retrouvent - comme souvent - isolés aux moments cruciaux, ils risquent une nouvelle fois de se faire surprendre par l'un des membres du Wolfpack. Mais dimanche, on ne pourra vraiment plus dire qu'ils ne savaient pas à quoi s'attendre...