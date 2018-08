Tanel Kangert quitte Astana pour EF Education First

L'Estonien Tanel Kangert quitte Astana après huit saisons. Il poursuivra sa carrière au sein de la formation EF Education First-Drapac p/b Cannondale, où il aura notamment pour équipiers Sep Vanmarcke et Tom Van Asbroeck.

Kangert, 31 ans, compte neuf victoires à son palmarès. Il a notamment remporté des étapes aux Tours de Suisse, d'Abou Dabi (qu'il s'est adjugé en 2016) et du Trentin. Quadruple champion national du contre-la-montre, il s'est adjugé l'épreuve en ligne en 2012. Kangert a disputé six fois le Giro et trois fois la Vuelta.