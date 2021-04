Tadej Pogacar : "Gagner Liège-Bastogne-Liège de cette façon, contre ces coureurs, c’est fantastique"

Vainqueur de Liège-Bastogne-Liège dans un sprint très serré devant Julian Alaphilippe et David Gaudu, Tadej Pogacar remporte son premier monument au terme d'une course pleine de suspense. Le Slovène était évidemment très heureux à l'interview : "Je n’ai pas de mots pour expliquer cette course. J'adore Liège-Bastogne-Liège et gagner de cette façon contre ces coureurs, c’est fantastique. Je savais qu’Alaphilippe ferait un sprint long et je me suis juste mis derrière lui et je l’ai débordé à la fin. C’était la bonne roue pour moi, on venait de loin, lancés, mais c’est incroyable".

Avec cette victoire, il rentre dans le cercle très fermé des coureurs ayant remporté le Tour de France et La Doyenne. "Je ne sais pas combien l'ont fait auparavant mais je vis vraiment un rêve dans le cyclisme", affirmait le coureur d'UAE-Team Emirates.

►►► À lire aussi : Eddy Merckx sceptique à propos des chances d’Evenepoel au Giro : "Ça m’étonnerait qu’il puisse jouer la gagne"

Après le retrait forcé de l'équipe des Emirats sur la Flèche Wallonne pour cause de covid, cette victoire fait office de revanche : "J’étais vraiment déçu parce qu’on était bien préparé, on avait de bons coureurs pour cette course. Marc Hirshi avait gagné l’année passée, c’était une opportunité pour lui et pour mes équipiers. On était vraiment très motivé aujourd’hui et on est vraiment très heureux de gagner comme ça".

La suite du programme pour le Slovène, c'est un petit moment loin du vélo : "Je vais me reposer, passer du temps en famille et puis je vais me préparer pour le Tour de France".

A seulement 22 ans, Pogacar fait définitivement partie des coureurs les plus impressionnants de sa génération.