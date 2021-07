Tadej Pogacar : "Ce que Mark Cavendish accomplit est fou"

Le porteur du maillot jaune Tadej Pogacar s’est montré impressionné vendredi par la 34e victoire d’étape du Britannique Mark Cavendish sur le Tour de France. "Quand j’étais petit, je regardais les courses, il a fait quelque chose de phénoménal" a déclaré le Slovène. "Il a sprinté comme une fusée. Ce qu’il montre maintenant, c’est fou. J’ai beaucoup de respect pour lui".

Le grimpeur slovène en a également profité pour rassurer après son coup de mou lors de l’étape du Mont Ventoux mercredi. "Je l’ai déjà dit hier : je me sens bien. Aujourd’hui aussi, le sentiment est bon, même si c’était une étape mouvementée. Les jambes vont bien".

Tadej Pogacar est aussi revenu sur la pression qu’il doit gérer en tant que vainqueur de l’édition précédente. "Par rapport à l’année dernière, je me suis senti un peu différent avant le départ du Tour", a-t-il admis. "Mais je porte le maillot jaune et jusqu’à présent, tout s’est bien passé. L’équipe est forte, nous roulons bien et on se bat les uns pour les autres. C’est juste dommage que Rafal Majka soit tombé aujourd’hui. Espérons qu’il n’a rien de cassé. C’est un homme important pour l’équipe, surtout en montagne. Il m’a beaucoup aidé ces deux dernières semaines. Ce serait vraiment dommage qu’il doive rentrer chez lui, ça se ressentirait certainement sur l’équipe. Je ne suis tombé qu’une fois dans ce Tour et sans trop de problèmes. Je suis déjà tombé assez souvent dans la première partie de saison. Une chute dans la course est souvent synonyme de malchance. Parfois, vous ne savez pas ce qui se passe et vous êtes au sol avant de vous en rendre compte. Le cyclisme est un sport dangereux, j’ai eu de la chance jusqu’à présent. Espérons que cela reste comme ça".