Taco van der Hoorn et Boy van Poppel prolongent avec Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux a annoncé mercredi la prolongation de contrat de deux de ses coureurs, les Néerlandais Taco van der Hoorn, pour trois ans, et Boy van Poppel, pour un an.

Taco van der Hoorn, 27 ans, a signé en effet pour trois années de plus. Il avait remporté la 3e étape du Tour d’Italie cette année permettant à Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux de s’offrir sa toute première victoire dans un grand Tour. "Son tempérament offensif, allié à son sourire, a gagné l’admiration de nombreux suiveurs du cyclisme cette saison", souligne le communiqué de sa formation. Passé de Jumbo-Visma à Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux l’an dernier, Van der Hoorn a remporté mercredi la 3e étape du Tour du Benelux, la 5e victoire professionnelle de sa carrière.

Boy van Poppel, 33 ans, "s’est révélé être un atout de grande valeur pour Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, à la fois dans le rôle de poisson pilote et sur les classiques", souligne son équipe où il restera une saison de plus. Il a terminé 12e de À travers la Flandre et 5e du Championnat des Pays-bas postulant dans le top 10 de d’À travers le Hageland (7e), la Flèche de Heist (8e) et le Tour du Limbourg (8e). Il avait rejoint l’équipe Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux en 2020, mais sa carrière ne s’orne que d’une victoire, dans une étape du Tour du Missouri en 2008.