Sven Vanthourenhout, le « Roberto Martinez » du cyclisme belge

Il a succédé à Rik Verbrugghe le 19 novembre 2020. Sven Vanthourenhout , déjà sélectionneur national du cyclo-cross depuis 2017 est aussi devenu l’an dernier le boss pour la route. Une double casquette pour le Flandrien de 40 ans. Une promotion et une grande responsabilité aussi à l’aube d’une année 2021 capitale pour le cyclisme belge. Avec 2 mondiaux à la maison et les Jeux Olympiques de Tokyo, le nouveau coach fédéral était au-devant d’une saison pleine de défis.

Un jour où les Belges devront s’unir autour de Wout Van Aert pour transformer l’argent en or. "Nous avons un plan pour décrocher l’or" affirme le coach fédéral. "J’espère qu’il sera donc juste un peu meilleur que lors des championnats précédents. Evidemment, nous ne sommes pas les seuls. La concurrence sera très forte. Mais je pense que nous avons un bon plan pour gagner la course".

A Leuven, la pression sera encore plus forte pour la sélection noire-jaune-rouge. C’est la 10ème fois que les mondiaux se déroulent dans notre pays. Un événement très attendu par les amateurs de cyclisme. "J’essaie d’aborder ce championnat du monde comme un autre" raconte Sven Vanthourenhout. "C’est important tous les ans. Mais naturellement, cette année, il y a encore plus d’attention et tout le monde veut que nos coureurs belges brillent à domicile. Personnellement, je ne ressens pas plus de pression mais je sens que l’événement suscite beaucoup d’engouement. Partout où vous allez, on en parle. Quand on allume la TV, on en parle. C’est un événement qui vit énormément. Tout le monde dans le pays attend ce grand jour".

"On dit souvent que le coach fédéral reste assis dans son fauteuil, il écrit quelques noms sur une feuille et part au championnat. Mais c’est bien plus que ça" explique Sven Vanthourenhout. "Je suis aussi impliqué dans la détection des jeunes. J’essaie de faire un bon scouting. Et je suis tous les jours les courses. En Belgique ou à l’étranger. J’essaie aussi d’être présent en dehors des courses lors des stages des coureurs. C’est l’occasion de discuter avec le staff de l’équipe et l’entourage des coureurs. Une bonne communication est essentielle. Je dois être au courant de tout. C’est un job à plein temps où vous êtes actif à 100% et il faut essayer de faire les bons choix au bon moment".

Le sélectionneur national ne cache pas ses ambitions. Il s’appuie sur son travail quotidien pour former la meilleure équipe et mener son leader vers le maillot arc-en-ciel.

"Pour moi, c’était fantastique parce que j’étais issu du cyclo-cross" se souvient l’ancien vice-champion de Belgique. "C’était rare qu’un cyclo-crossman se retrouve sur le podium d’un championnat de Belgique sur route. Mais aujourd’hui, ce n’est plus si exceptionnel vu qu’il y a de plus en plus de cyclo-crossmen qui sont actifs sur la route. Mais pour moi, c’était quand même une petite déception puisque je m’étais préparé depuis plusieurs mois pour ce championnat et je perds peut être pour 20 cm à l’arrivée".

Le 26 septembre, l’équipe belge s’élancera sur le parcours des mondiaux avec la ferme intention de conquérir le maillot arc-en-ciel. Un maillot irisé qui échappe à la Belgique depuis près de 10 ans et le sacre de Philippe Gilbert à Valkenburg en 2012. A Leuven, ils devront maitriser les secrets du tracé flandrien. "Le championnat du monde à Leuven, c’est une classique belge" détaille Sven Vanthourenhout. "L’endroit le plus important peut se trouver à n’importe quel virage de la course. Surtout après avoir franchi le cap des 200 km, la course va automatiquement devenir plus dure. Et la différence pourrait se faire partout. Sur ce parcours, c’est continuellement tourner, relancer, monter, descendre. Ce sera très nerveux. Sur les 50-60 derniers km, on devra être très attentif. Tout le monde devra être prêt dans l’équipe".

De nombreux observateurs pointent le circuit autour d’Overijse comme l’endroit clé du parcours. La présence du Smeysberg (700m à 8,8% de moyenne à gravir 4 fois) et de la Moskesstraat (une côte pavée de 550m à 8,9% de moyenne à grimper 2 fois) sur ce circuit aura probablement une influence sur la course, mais Sven Vanthourenhout ne concentre pas toute son attention sur ces 2 difficultés empruntées lors de la Flèche Brabançonne. "Pour moi, le circuit dans le centre-ville de Leuven n’est pas à sous-estimer" ajoute le coach national. "Tout le monde parle du circuit d’Overijse avec entre autres le Smeysberg qui est bien sûr difficile, mais le centre-ville de Leuven peut aussi être un endroit dangereux. Les côtes y sont moins longues et moins pentues, mais la moindre bosse fera mal aux jambes dans la finale".