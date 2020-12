Superprestige : Tom Pidcock plus fort que Mathieu van der Poel à Gavere

Een indrukwekkend nummer van @Tompid in Gavere levert hem zijn eerste overwinning in een klassementscross bij de profs op #Superprestige2021 #SPGavere pic.twitter.com/DjctTr7JsY

"Je suis devenu un adulte"

Avec Eli Iserbyt 4e, Michael Vanthourenhout 6e, Quinten Hermans 7e et Daan Soete 10e, quatre autres Belges terminent dans le top 10.



"Honnêtement, je ne sais pas quoi dire. Je pense que je suis devenu un adulte aujourd'hui", a déclaré dimanche le Britannique de 21 ans.

"C'est aussi une surprise pour moi. C'est probablement la plus grande victoire de ma carrière", a dit Pidcock, 3e à Anvers samedi. "Ce ne sont pas les Mondiaux mais battre le champion du monde, c'est déjà quelque chose. Cela montre que j'ai atteint le top niveau. Chaque enfant rêve d'atteindre les sommets et aujourd'hui (dimanche, ndlr), j'ai franchi un cap. J'ai roulé pour la victoire et j'y suis parvenu. Je ne dis pas que je vais y arriver la semaine prochaine, mais c'est une étape."

Samedi, Pidcock s'est montré très à l'aise dans les parties techniques. "Je me sentais bien dans la boue mais j'étais vraiment le plus fort dans ces secteurs, cela m'a donné des ailes", a déclaré le pensionnaire de l'équipe Trinity Racing, qui attend le rendez-vous de Namur la semaine prochaine avec impatience. "Je me suis entraîné spécifiquement pour des courses avec de fortes pentes", a-t-il prévenu.

Au classement général, Eli Iserbyt est toujours en tête avec encore deux manches à disputer. Il compte 84 points pour 80 à Toon Aerts.

Chez les dames, la victoire est revenue à la Néerlandaise Lucinda Brand (Telenet-Baloise Lions). Brand, 31 ans, a devancé ses compatriotes Denise Betsema et Ceylin del Carmen Alvarado, championne du monde. Première belge, la championne de Belgique, Sanne Cant, championne du monde en 2017, 2018 et 2019, s'est classée 6e.

Au classement du challenge du Superprestige, Lucinda Brand, qui a remporté un quatrième succès de rang, est en tête avec 86 points. Elle devance Ceylin del Carmen Alvarado (84) et Denise Betsema (74). Sanne Cant est située en 7e position avec 42 points.

La septième manche du Superprestige est fixée le 26 décembre à Zolder. La dernière se tiendra le 6 février à Middelkerke.