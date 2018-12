Superprestige: Cinquième victoire de suite pour van der Poel, à Zonhoven

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) a dominé la cinquième manche du Superprestige de cyclocross, dimanche, à Zonhoven. Le champion d'Europe a devancé Wout van Aert de 43 secondes. Toon Aerts a pris la troisième place à 1:35.

Le Néerlandais a pris le large en début de course et n'a plus été inquiété ensuite. Il décroche sa cinquième victoire de suite au Superprestige et est leader avec le maximum de points.

Après un mauvais départ, Wout van Aert est remonté jusqu'en deuxième position, à bonne distance de van der Poel. Le champion du monde a un moment été rejoint par Toon Aerts. Van Aert a fini par lâcher Aerts pour s'emparer de la deuxième place.

Samedi, van der Poel s'était imposé au Scheldecross à Anvers, déjà devant van Aert et Aerts.

La prochaine manche du Superprestige aura lieu le 30 décembre à Diegem.