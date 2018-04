Suivez Paris-Roubaix en direct vidéo (LIVE dès 11h)

Place à l'enfer du Nord! Apothéose de la saison des courses flandriennes, Paris-Roubaix se présente ce dimanche au peloton. 257 kilomètres et 29 secteurs pavés sont au programme de cette course d'un autre temps. Trois secteurs pavés seront cotés au plus haut (5 étoiles) pour marquer leur extrême difficulté: Arenberg, qui fêtera dimanche le 50e anniversaire de son premier passage en 1968 (victoire d'Eddy Merckx à Roubaix), Mons-en-Pévèle et le Carrefour de l'Arbre.

Les coureurs donneront leurs premiers coups de pédale à 11h et la course sera à suivre en direct vidéo intégral avec Rodrigo Beenkens et Cyril Saugrain.