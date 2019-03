Suivez les Trois Jours de la Panne (Direct vidéo vers 14h30)

Ce mercredi a lieu la 43ème édition des Trois Jours cyclistes de Bruges-La Panne, la deuxième édition réduite à un jour. Une question de rentabilité, même si la course dispose désormais du label WorldTour, avec au programme aussi jeudi, l'épreuve féminine. Le parcours a également été remanié. RTBF.be/sport vous propose de suivre la course en direct vidéo.

Le départ mercredi se fera de Bruges peu avant midi (11h45) pour 205 kilomètres au programme avec cinq principales difficultés dont le Mont Kemmel après 85 km et 7100 m de zone pavées. Le peloton passera par Ichtegem, Boezinge, Poperinge, Fuurnes avant de revenir vers La Panne où après 150km de course, un circuit de trois tours de 25 kilomètres attend les coureurs. Le Monteberg (84 km), le Mont Kellem (85 km), le Rodeberg (93 km), le Vidaigneberg (95 km) et le Sulferberg (98 km) durciront un peu la course lors des 100 premiers kilomètres.

L'an dernier, l'Italien Elia Viviani s'était montré le meilleur devant l'Allemand Pascal Ackermann et Jasper Philipsen. Jolien D'hoore avait gagné chez les dames, mais elle ne pourra défendre son titre victime d'une fracture de la clavicule à la Drenste Acht le 17 mars dernier. Philippe Gilbert avait remporté l'édition de 2017, encore disputée sur plusieurs jours.

Plusieurs hommes en forme seront au départ comme le Néerlandais Cees Bol (Sunweb) vainqueur de la Nokere Koerse, l'Allemand Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), lauréat vendredi de la Bredene Coxyde Classic.

La victoire pourrait se jouer au sprint auquel cas le Néerlandais Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) sera l'un des principaux favoris à la Côte, mais il devra se méfier cependant d'Adam Blythe ou Enzo Wouters en l'absence de l'Australien Caleb Ewan chez Lotto Soudal ou du Colombien Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), voire de l'Allemand Max Walscheid (Sunweb).

Le vainqueur de l'an dernier, Elia Viviani est de retour. Deceuninck-Quick Step a délégué aussi Iljo Keisse, le Néerlandais Fabio Jakobsen, le Luxembourgeois Bob Jungels et le Français Florian Sénéchal, ainsi que les Danois Kasper Asgreen et Michael Morkov. Katusha-Alpecin pourra compter sur l'Allemand Marcel Kittel et Jens Debusschere. Jens Keukeleire (Lotto Soudal), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) et Jurgen Roelands (Movistar) sont notamment aussi au départ.

Mark Renshaw effectuera sa rentrée en compétition après trois mois d'absence. L'Australien de Dimension Data, 36 ans, avait été renversé par une voiture en décembre et s'était relevé avec une fracture du bassin.

L'arrivée est prévue entre 16h10 et 16h50 suivant la moyenne horaire.