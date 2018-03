Suivez 'Les Trois jours de Bruges-La Panne' en direct vidéo (LIVE 14h45)

Les Trois jours de la Panne ne constituent désormais plus une course par étapes, mais l'épreuve côtière a gardé le nom des Trois jours de Bruges-La Panne pour une course d'un jour (1.HC). Celle-ci se déroule ce mercredi sur une distance de 202,4 kilomètres. RTBF.be/sport vous propose de suivre cette épreuve en direct vidéo.

La Grand-Place de Bruges sera le point de départ pour le peloton qui ralliera donc La Panne. Après Aartrijke et Ichtegem, les coureurs négocieront un secteur pavé après 59 kilomètres à Boezinge. Ensuite, après Poperinge, ils seront confrontés à la première difficulté du jour au kilomètre 85 avec le Monteberg. Le Kemmelberg, le Rodeberg, le Vidaigneberg et le Sulferberg seront à franchir dans la foulée. A partir du kilomètre 151, deux circuits locaux de 25,7 kilomètres mèneront à l'arrivée.

Quick-Step Floors, Lotto-Soudal, Bora-Hansgrohe, Mitchelton-Scott et Katusha-Alpecin sont les cinq équipes du WorldTour engagées.

Quick-Step s'aligne d'ailleurs avec quatre coureurs vainqueurs d'une course cette année déjà. Le Français Rémi Cavagna a gagné A Travers les Flandres, le Néerlandais Fabio Jakobsen s'est imposé à Nokere, l'Argentin Maximiliano Richeze a gagné deux étapes au Tour de San Juan et l'Italien Elia Viviani a remporté le Tour de Dubaï et une étape du Tour Down Under.

Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) avait remporté l'épreuve l'an dernier, disputée encore alors par étapes. Ces Trois jours recevront le label WorldTour la saison prochaine.