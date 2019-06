Suivez les championnats de Belgique sur route en direct (LIVE vidéo 14h40)

Yves Lampaert, 28 ans, prendra dimanche le départ de l'épreuve en ligne des Championnats de Belgique sur route avec le dossard N.1 de tenant du titre. Le coureur de Deceuninck-Quick Step est en forme, comme le témoignent sa victoire dans le contre-la-montre du Tour de Suisse le 23 juin et sa deuxième place au Championnats de Belgique du chrono jeudi, seulement devancé par Wout van Aert. Lampaert aimerait bien se succéder à lui-même, mais sait que ce ne sera pas simple.

"Jeudi, j'ai effectué une très bonne répétition générale en vue du Championnat de Belgique de dimanche. Wout van Aert était le plus fort, j'ai dû me contenter de la deuxième place. A présent, j'attends la lutte pour le titre dimanche", a expliqué Lampaert.

"J'essaie d'aborder le National de manière aussi calme que possible. C'était très chouette de rouler avec ce maillot. Tout le monde te reconnaît immédiatement avec ça, c'est une satisfaction. Mais je sais mieux que quiconque que ce ne sera pas facile de le porter une année de plus. Jasper Stuyven était excellent en Suisse et je le place certainement parmi les grands favoris. Pour le reste, il y a beaucoup de prétendants à la victoire. Je m'attends à une course très ouverte. Les zones pavées joueront un rôle déterminant."

Traditionnellement, beaucoup de regards se tournent vers Deceuninck-Quick Step. "C'est ainsi à chaque course, je ne vois pas pourquoi ce serait différent dimanche", estime Lampaert. "Nous commençons avec sept coureurs, tout comme lors des autres courses. Mais la comparaison s'arrête là. Car Lotto Soudal a le double de pions et même Wanty-Groupe Gobert, Sport Vlaanderen-Baloise et Wallonie-Bruxelles se trouvent dans cette situation. Nous ne devrons pas prendre la course en main dès le 1er kilomètre. Nous prévoyons plutôt autre chose pour jouer un tour à des gars comme Jasper Stuyven, Oliver Naesen et Wout van Aert."