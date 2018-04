Suivez le Tour des Flandres en direct vidéo (LIVE 10h30)

Le départ du Tour des Flandres sera donné à Anvers pour la deuxième année consécutive dimanche. Le parcours de 265 km de cette 102e édition est identique à celui de l'année passée avec ses 18 monts et cinq impressionnants secteurs de pavés. Peter Sagan (vainqueur en 2016) et Greg Van Avermaet sont les grands favoris. Le triple champion du monde a gagné il y a une semaine sans forcer Gand-Wevelgem. Le champion olympique a fait du Ronde son objectif de la saison. La forte équipe BMC, renforcée cette saison par Jurgen Roelandts, pourrait permettre au N.1 belge de s'offrir ce monument du cyclisme qui manque à son palmarès.

La course démarrera d'Anvers en direction du Pays de Waes, avec un passage par la Grand-Place de Saint-Nicolas. Les coureurs se dirigeront ensuite vers les Ardennes flamandes et termineront leur course à Audenarde, ville d'arrivée du Ronde depuis 2012.

Le Vieux Quaremont sera la première difficulté du parcours après 121 kilomètres. Suivront l'Eikenberg, le Wolvenberg, le Leberg, le Berendries, Tenbosse et le Mur de Grammont. C'est à cet endroit que les choses s'étaient accélérées l'année passée. Après le troisième passage au Vieux Quaremont puis le Paterberg, les coureurs n'auront plus que 13km avant de rallier Audenarde.

L'année passée, Philippe Gilbert s'était imposé après une formidable échappée lancée sur le Mur de Grammont. Cette année encore, il fait partie des favoris. Il est bien entouré dans son équipe Quick-Step Floors par d'autres potentiels vainqueurs: Yves Lampaert, Zdenek Stybar, Florian Sénéchal ou encore Niki Terpstra. Les hommes de Patrick Lefevere ont déjà aligné 20 succès en 2018 et écumé les palmarès des classiques avec des succès au Samyn, A Travers la Flandre occidentale, aux Trois jours de La Panne, au GP E3 Harelbeke ou encore A Travers les Flandres.

L'autre équipe belge WorldTour, Lotto Soudal ne pourra pas compter sur André Greipel et Jens Keukeleire, tous les deux blessés. Elle misera tout sur Tiesj Benoot, en très grande forme après son succès aux Strade Bianche et sa belle sortir mercredi A Travers les Flandres (7e).

Parmi les autres meilleurs Belges, on s'interroge sur la condition d'Oliver Naesen. Le champion de Belgique a chuté mercredi et s'est blessé au genou. Sep Vanmarcke, très présent mercredi entre Roulers et Waregem, emmènera l'équipe d'EF Education First-Drapac et fait partie des outsiders de la course. Edward Theuns et Jasper Struyven tenteront de créer l'exploit avec leurs équipes respectives de Sunweb et Trek-Segafredo.

Le Français Arnaud Démare, le Norvégien Alexander Kristoff, les Italiens Matteo Trentin et Gianni Moscon et le Polonais Michal Kwiatkowski sont aussi en droit de revendiquer un grand coup lors de la fête nationale du cyclisme flamand.