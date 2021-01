Suivez le mondial de cyclocross en direct : van Aert vs van der Poel, duel pour l'arc-en-ciel (LIVE vidéo)

Wout Van Aert ou Mathieu van der Poel ? A moins d'un exploit du Britannique Tom Pidcock, le titre mondial de cyclo-cross, dimanche face à la Mer du Nord à Ostende, devrait se jouer entre le Belge et le Néerlandais.

Van Aert et van der Poel dominent la discipline depuis six ans chez les professionnels, comptant chacun trois maillots arc-en-ciel, le dernier ayant été décroché par le fils d'Adrie.

Dans leurs duels, dès leurs jeunes années, les deux coureurs de 26 ans se sont partagés presque tous les titres mondiaux d'une discipline réservée depuis longtemps aux coureurs des plats pays.

Le dernier titre qui n'est pas revenu à un Belge ou à un Néerlandais date de 2014 avec le sacre de Zdenek Stybar, présent ce week-end à Ostende.

Le Tchèque se veut fataliste: "Van Aert et Van der Poel vont rouler deux dents en dessous des autres sur ce parcours fait pour les coureurs les plus puissants et, sauf chute ou problème mécanique, je ne vois pas qui pourrait les empêcher de gagner", a-t-il déclaré à l'AFP.

Cette saison, Van Aert et Van der Poel se sont affrontés à huit reprises et le Néerlandais s'est imposé sept fois. Seule la boue de son jardin belge de Dendermonde a souri à Van Aert qui a toutefois remporté la Coupe du monde.

Le Belge laisse donc l'étiquette de favori à son rival: "Je suis satisfait de ma condition mais Mathieu a pour le moment quelque chose de plus".

"Ma condition (physique) est bonne, mais pas où elle devrait être", lui rétorque son adversaire.

Les autres concurrents le savent, ils vont probablement devoir se battre pour la médaille de bronze même si Tom Pidcock, révélation de la saison, rêve de jouer les trouble-fête.

"Un accident est si vite arrivé", rigole le coureur de la formation Ineos en pensant que le parcours piégeux d'Ostende (du sable, du vent et un pont à 21% de déclivité sur 165 mètres) pourrait lui convenir.