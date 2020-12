Suivez le cyclocross de Namur en direct vidéo (Live 13h35)

RTBF. be/sport vous propose de suivre les courses féminine (13h35) et masculine (15h) de la manche de Coupe du monde de cyclocross de Namur.

L’exigeant tracé de la Citadelle sera le théâtre d’un premier affrontement de la saison entre Mathieu van der Poel et Wout van Aert.



Mais les deux hommes qui se partagent les titres mondiaux depuis six ans ne seront pas les seules têtes d’affiche du rendez-vous namurois. Tom Pidcock, vainqueur à Gavere et très à l’aise à Namur, Eli Iserbyt, Toon Aerts ou Michael Vanthourenhout voudront avoir leur mot à dire dans ce duel de géants.



Chez les Dames, Lucinda Brand, qui domine la saison, partira avec les faveurs des pronostics.