Suivez le championnat de Belgique de cyclisme dames en direct vidéo (LIVE 9h25)

Les championnats de Belgique de cyclisme sur route des élites dames se déroule ce dimanche matin à Binche. Les organisateurs proposent un parcours usant. Faux plats montants et descendants et pavés sont au rendez-vous.

Après avoir organisé les championnats de Wallonie des débutants en 2007, lancé le Tour de Wallonie en 2008 et en 2012, remis les titres des élites sans contrat en 2009 et avoir été le site du grand départ de la Flèche Wallonne en 2013 et en 2017, la Ville de Binche, par ailleurs célèbre dans le monde du cyclisme pour la course de fin de saison Binche-Chimay-Binche, accueillera dimanche les championnats de Belgique des élites dames et hommes.

159 dames élites s'élanceront de la Grand-Place de Binche à la conquête des tuniques nationales pour succéder à Jolien D'Hoore, qui avait conquis sa 4e couronne en 2017 à Anvers.

Les dames s'élanceront dès 7h45 pour une course de 103,2 kilomètres, soit 6 tours de 17,2 kilomètres. Leur arrivée est prévue vers 10h35.