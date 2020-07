Suivez la première étape du Tour de France Virtuel à Nice (LIVE vidéo 15h)

Le premier Tour de France virtuel s'élance ce samedi 4 juillet avec une étape de 36,4 kilomètres dans les paysages de Nice. Rendez-vous dès 15h pour la course dames, suivie de l'épreuve hommes, sur RTBF.be/sport et sur Auvio.



Pour pallier le manque de amateurs de vélo en ce mois de juillet, ASO, l'organisateur de la Grande Boucle, et la plateforme Zwift ont mis sur pied une course en ligne.



Le parcours du jour est constituée de 4 boucles de 9,1 km. Chaque tour est rythmé par une ascension de 3e Catégorie et un sprint.



Les anciennes championnes du monde Marianne Vos (CCC-Liv), Chantal Blaak (Boel-Dolmans), Chloe Dygert (Twenty20) et nos compatriotes Jolien D'Hoore (Boels/Dolmans), Annelies Dom, Alana Castrique (Lotto-Soudal) se disputeront la victoire chez les dames.



Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix), Greg Van Avermaet (CCC), Oliver Naesen (Ag2R-La Mondiale), le champion du Monde Mads Pedersen (Trek), Mike Theunissen, premier maillot jaune du Tour 2019 (Jumbo), Michal Kwiatkowski (Ineos), Ivan Garcia Cortina (Bahrain-McLaren) ou Michael Matthews (Sunweb) seront au départ chez les hommes.