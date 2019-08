Suivez la première étape du Binckbank Tour en direct (LIVE vidéo 15h)

Le Binckbank Tour s'élance ce lundi de Beveren et se terminera dimanche prochain à Grammont. RTBF.be/sport vous propose de suivre en direct vidéo la première étape dont l'arrivée est jugée à Hulst aux Pays-Bas après 167 kilomètres de course. Rendez-vous à 15h pour le direct sur La Deux et sur Auvio.



Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step), Tim Wellens (Lotto-Soudal), deux fois vainqueur final, Greg Van Avermaet (CCC), Oliver Naesen (Ag2r-La Mondiale), Sep Vanmarcke (EF Education First) ou Xandro Meurisse (Wanty-Gobert), quelques-uns des meilleurs coureurs belges seront au départ. Et avec des ambitions.



Le tracé de la course, ex-Tour du Benelux, permettra à chaque type de coureurs de se mettre en avant. En effet, il y aura des étapes plates destinées aux sprinteurs, un contre-la-montre pour les rouleurs mais aussi deux journées destinées aux coureurs friands de classiques.

La quatrième étape, très courte autour d'Houffalize (96,2 km), devrait offrir du spectacle notamment dans la double ascension du Mur de Saint-Roch (1,1 km à 11,5%). Les gros moteurs se disputeront ensuite la victoire d'étape à La Haye, théâtre d'un contre-la-montre court mais intense (8,35 km). La victoire finale se jouera sûrement lors de la 7e et ultime étape, longue de 178,6 km entre Leeuw-Saint-Pierre et Grammont. Les coureurs devront gravir plusieurs monts connus des Ardennes flamandes, dont le Mur de Grammont et le Bosberg.

Vainqueur l'année dernière, le Slovène Matej Mohoric sera absent cette année. Il y aura trois anciens vainqueurs au départ avec Lars Boom (2012), Zdenek Stybar (2013) et Tim Wellens (2014-2015). Outre Stybar, Deceuninck-Quick Step pourra aussi compter sur Philippe Gilbert et le Luxembourgeois Bob Jungels.