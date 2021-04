Suivez la première édition de la Ronde de Mouscron en direct vidéo (LIVE 15H30)

La première édition de la Ronde de Mouscron féminine se déroule en ce lundi de Pâques. Une course à suivre en direct sur Tipik, sur Auvio et sur RTBF.be/sport.



La course avait été annulée l’an dernier en raison de la pandémie, pas question de repousser une nouvelle fois le lancement de cette nouvelle venue au calendrier wallon. La Ronde porte aussi le nom de Grand Prix Alfred Gadenne. Un hommage sera d'ailleurs rendu à l'ancien bourgmestre décédé tragiquement en 2017.



Les organisateurs ont donc dû s’adapter et revoir leur parcours. Initialement, Jean-Luc Vandenbroucke voulait que le peloton aille visiter certains bergs flamands. Il a donc opté pour une épreuve en circuit dans la cité des Hurlus.



Marta Bastianelli, ancienne championne du monde et lauréate du Ronde 2019, est plus beau palmarès présent sur la liste de départ. Mais rien ne dit que l'Italienne sera la première à franchir la ligne sur la Grand Place de Mouscron.



La météo s'annonce terrible avec des températures ressenties proches de zéro degré du vent et de la pluie. Cette première édition sera glaciale.