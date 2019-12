La Coupe du monde de cyclocross débarque à la Citaldelle de Namur dimanche pour la 6e manche de la saison. Une épreuve que nous vous proposons de suivre dès 13h20 avec la course dames en direct vidéo sur Auvio et sur La Deux. La course messieurs est prévue à 15h.

Véritablement libéré après sa victoire le week-end dernier au cyclo-cross de Renaix, le champion de Belgique Toon Aerts entrevoit une possibilité de briller. Le Néerlandais Mathieu van der Poel, triple vainqueur en bord de Meuse, reste néanmoins le grand favori du jour. L'autre prétendant à la victoire se nomme Eli Iserbyt.

Chez les dames, Sanne Cant emmènera la patrouille belge pour tenter de contester la victoire aux Néerlandaises Lucinda Brand et Marianne Vos.