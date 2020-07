Suivez la deuxième étape du Tour de France Virtuel, place à la montagne (LIVE vidéo 15h)

Le premier Tour de France virtuel s'élance ce dimanche 5 juillet avec une étape de 29,5 kilomètres. Rendez-vous dès 15h pour la course dames, suivie de l'épreuve hommes, sur RTBF.be/sport et sur Auvio.



Pour pallier le manque de amateurs de vélo en ce mois de juillet, ASO, l'organisateur de la Grande Boucle, et la plateforme Zwift ont mis sur pied une course en ligne.



Le parcours du jour compte un peu moins de 30 kilomètres et une ascension, longue de 9,4 km à près de 4% de moyenne.



Après les sprinters et les spécialistes des classiques, c'est au tour des grimpeurs de monter sur leurs home-trainers.



Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix), les frères Nairo et Dayer Quintana (Arkéa-Samsic), Wout Poels (Bahrain-McLaren), Guillaume Martin (Cofidis), Geraint Thomas (Ineos), Michael Woods (EF), Louis Meintjes (NTT), Tiesj Benoot et Nicholas Roche (Sunweb) seront au départ chez les hommes.



Les anciennes championnes du monde, Marianne Vos (CCC-Liv) Anna Van der Breggen (Boel-Dolmans) seront les filles à suivre ce dimanche