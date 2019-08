Suivez la dernière étape explosive du BinckBank Tour (LIVE vidéo 14h30)

Les 178,1km de la septième et dernière étape du BinckBank Tour entre Sint-Pieters-Leeuw et Grammont sont assurément les plus durs de la semaine. Ce dimanche, les treize côtes au programme et autres bosses non-répertoriées décideront de l’issue de cette épreuve dont l’épilogue est à suivre en direct vidéo sur RTBF.be/sport.

Au départ de cette dernière étape, le maillot de leader est sur les épaules de Tim Wellens qui compte désormais huit secondes d’avance sur le Suisse Marc Hirschi et douze sur Laurens De Plus. Le leader de Lotto Soudal devra bien gérer ses efforts pour rallier l’arrivée prévue dans les premières rampes du Mur de Grammont avec les meilleurs et ainsi conquérir une troisième victoire finale dans cette course après ses succès de 2014 et 2015.