Le Tour de France virtuel se termine ce dimanche avec la traditionnelle étape sur le circuit des Champs Elysées.



Nous vous donnons rendez-vous sur Auvio et sur RTBF.be/sport à 15h pour la course dames et à 16h pour la course hommes.

