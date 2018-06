Suivez la dernière étape du Dauphiné en direct (LIVE 13h35)

La 7e et dernière étape du Dauphiné emmène les coureurs de Moûtiers à Saint Gervais-Mont Blanc. Une course à suivre en direct vidéo dès 13h35.



Geraint Thomas (Sky) entame cette ultime étape avec un matelas d'une minute et 29 secondes sur Adam Yates (Michelton-Scott). Romain Bardet (AG2r-La Mondiale), Dan Martin (UAE Emirates) et Damiano Caruso (BMC) sont à plus de deux minutes.



Avec 5 ascensions et 4170m de dénivelé positif en 136 kilomètres, cette dernière journée du Critérium 2018 s'annonce encore corsée. L'arrivée est jugée au sommet de la montée du Bettex (7km à 7,7% et un dernier kilomètres à près de 10%). La bagarre pourrait déjà commencer dans la côtes des Amerands (2,7 km à 11,2% de moyenne) à un peu plus de 12 kilomètres de la ligne.



Dans un final similaire, Romain Bardet avait été chercher la victoire d'étape et la 2e place sur le Tour de France 2016.