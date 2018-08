Quelques semaines après le Tour de France, le peloton se retrouve ce samedi pour l'une des grandes courses d'un jour de la saison, la Clasica San Sebastian. RTBF.be/sport vous propose de suivre cette épreuve en direct commenté dès 11h45.

En l'absence du vainqueur de l'an dernier, le Polonais Michal Kwiatkowski, Sky a décidé de donner carte blanche à Egan Bernal, révélation de la dernière Grande Boucle. Mais la concurrence s'annonce rude pour le jeune Colombien. A ses côtés, on retrouvera l'Irlandais Dan Martin (UAE-Team Emirates) et le Français Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), tous deux très en vue sur la dernier Tour, mais aussi les vainqueurs des édition 2013, le Français Tony Gallopin (AG2R La Mondiale), et 2017, le Néerlandais Bauke Mollema (Trek-Segafredo). Côté belge, Greg Van Avermaet (BMC) et Tim Wellens (Lotto Soudal) auront certainement une carte à jouer.

Le tracé 2018 ressemble beaucoup à celui de l'an dernier avec trois cols de 3ème catégorie, un de 2ème, l'Alto de Iturbutu, pour la mise en jambes juste avant la zone de ravitaillement. Les coureurs ont tout intérêt à bien s'alimenter puisque se présentera ensuite devant eux la première montée du Jaizkibel, un col de première catégorie à escalader deux fois, suivie dans la foulée par le second col de 2ème catégorie, l'Arkale.

Enfin, les derniers costauds et les meilleurs grimpeurs se départageront sur la courte mais pentue montée du Murgil Tontorra, qui comprend notamment une portion à 22%. Celui ou ceux qui parviendront à son sommet en premier n'ont plus ensuite qu'une descente à effectuer jusqu'à San Sebastian où la ligne d'arrivée et la victoire les attendra à moins de huit kilomètres.

L'Espagnol Mikel Landa (Movistar), le Slovène Primo Roglic (Lotto NL), le Colombien Rigoberto Uran (EF Education Firts-Drapac) ou encore le Russe Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin) se tiendront également à l'affût.