Suivez la Brussels Cycling Classic en direct vidéo (LIVE vidéo dès 14h28)

RTBF.be/sport vous propose de suivre en direct vidéo la Brussels Cycling Classic. Le départ de la course sera donné à 11h30 au Parc du Cinquantenaire et la diffusion vidéo prévue dès 14h28.

Ewan, Hodeg, Demare, le champion de Belgique Tim Merlier, Laporte ou Philipsen, ils seront nombreux à chasser la victoire pour tenter de succéder à Pascal Ackermann, lauréat en 2018.

Le parcours est presque la copie conforme de l'édition précédente avec 12 côtes au lieu de 13. Le Krabbos a été supprimé dans le final. L'arrivée sera jugée vers 16h15 sur l'avenue Houba de Strooper, à l'ombre du Stade Roi Baudouin. Les sprinteurs devraient être à la fête.

Bora-Hansgrohe, Deceuninck-Quick Step, Lotto-Soudal, Ag2r-La Mondiale, Astana, Groupama-FDJ, Mitchelton-Scott, Trek-Segafredo et UAE Team Emirates figureront dans le peloton, qui se dirigera vers Crainhem et Tervuren. La première difficulté, le Vossemberg, est située après 14 kilomètres. Suivront alors le Smeysberg, l'avenue des Boignées, le Plan Incliné de Ronquières, la rue d'Henripont, la rue des Rabots, la rue Cardinal Mercier, la rue d'Ittre, la Chaussée d'Alsemberg, Alsemberg, le Bruine Put et enfin, le Sollenberg à 37 kilomètres de l'arrivée.

Les probabilités que l'épreuve se termine par un sprint de masse cette année encore sont très élevées. Vainqueur de la dernière édition devant Jasper Stuyven et Thomas Boudat, Pascal Ackermann est le personnage clé de Bora-Hangrohe.

Lauréat en 2013 et 2014, André Greipel est le leader de l'équipe Arkea-Samsic. Arnaud Démare, vainqueur en 2017, sera présent avec Groupama-FDJ alors que Deceuninck-Quick Step compte sur le Colombien Alvaro Hodeg. Lotto Soudal mise lui sur l'Autralien Caleb Ewan.

Et puis, il y a les autres sprinteurs comme Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step), Caleb Ewan (Lotto-Soudal), Jasper Philipsen (UAE Team Emirates), Attilio Viviani (Cofidis), Amaury Capiot (Sport Vlaanderen-Baloise), Bryan Coquard (Vital Concept-B&B hôtels), Baptiste Planckaert (Wallonie-Bruxelles), Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert), Daryl Impey (Mitchelton-Scott), Niccolo Bonifazio (Total Direct Energy) et Oliver Naesen (Ag2r).