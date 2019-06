Suivez la 7ème étape du Critérium du Dauphiné en direct vidéo (Live 15h30)

La septième étape du Critérium du Dauphiné (WorldTour) se déroule ce samedi entre Saint-Genix-les-Villages et Pipay, soit sur 133,5 km en Savoie et en Isère. L'étape du jour comprend un sprint, trois cols de première catégorie et un hors-catégorie pour terminer. Hier, Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) a remporté la sixième étape dans un sprint très serré avec Gregor Mühlberger (Bora-Hansgrohe). Le Britannique Adam Yates (Mitchelton-Scott) a conservé le maillot jaune de leader, Dylan Teuns est deuxième à quatre secondes.

Demain, la dernière étape se déroulera entre Cluses et Champéry pour terminer ce Critérium du Dauphiné 2019.