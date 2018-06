Suivez la 6e étape du Dauphiné en direct (LIVE 13h35)

La 6e et avant-dernière étape du Dauphiné, longue d'à peine de 110 km, relie Frontenex et le sommet de la longue montée vers La Rosière (1ère catégorie).



Cette répétition générale de la 13e étape du prochain Tour de France s'annonce spectaculaire et particulièrement corsée. En 110km, le peloton devra avaler cinq cols et plus de 4000m de dénivelé positif. Les 17 kilomètres de l'ascension finale vers La Rosière affiche un pourcentage moyen de 5,8% avec plusieurs passages à près de 10%. Du costaud.



Ce vendredi, Dan Martin (UEA Team Emirates) s'est imposé à Valmorel. Geraint Thomas (Sky) a terminé 2e et s'est emparé du maillot jaune de leader. Il est le 3e coureur de la formation britannique à porter la tunique dorée après Michal Kwiatkowski et Gianni Moscon.