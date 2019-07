Suivez la 4e étape du Tour de Wallonie en direct vidéo (LIVE 14h55)

RTBF.be/sport vous propose de suivre en direct vidéo la 4e étape du Tour de Wallonnie 2019 qui relie Villers-le-Bouillet à Lierneux. Rendez-vous pour le direct à 14h55.



Cinq difficultés sont placées sur les 178,2 km du parcours : la Côte de Cherave, la Côte des Villettes, la Côte d'Aisomont, la Côte les Hézalles et la Côte des Marcadènes. "Cette quatrième étape est sans conteste la plus sélective de cette édition du Tour de Wallonie avec 2.900 mètres de dénivelé positif. Elle devrait arrêter le classement général", annonce Christophe Brandt, organisateur du TRW.



Loïc Vliegen (Wanty-Gobert), leader depuis la 2e étape, occupe la première place du classement avec 12 secondes d'avance sur Chris Lawless (Ineos) et 13 sur Dries De Bondt (Corendon-Circus).