Le Tour de France virtuel revient pour un deuxième week-end. Avec quatre côtes répertoriées en 45,8 kilomètres, la 4e étape devrait sourire à des puncheurs.



Nous vous donnons rendez-vous sur Auvio et sur RTBF.be/sport à 15h pour la course dames et à 16h pour la course hommes.

