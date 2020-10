Suivez la 3e étape du BinckBank Tour en direct vidéo (Live à 15h)

Après l'annulation du contre-la-montre prévu à Vlissingen mercredi, le BinckBank Tour repart d'Aalter ce jeudi pour une étape de 157 km à suivre en notre compagnie en direct vidéo à partir de 15h!

La troisième étape devait s’élancer de Philippine, en Zélande. Mais les bourgmestres néerlandais des lieux de départ et d’arrivée ont cependant décidé mardi soir de ne plus autoriser la tenue de la course à étapes.

L’organisation a dès lors trouvé une alternative avec Aalter. Le circuit local sera emprunté à sept reprises, au lieu des trois prévus originellement. L’étape, lancée à 13h, sera longue de 145 kilomètres.

"Nous sommes très reconnaissants envers le Collège et les différents services d’Aalter pour leur réaction rapide ainsi que leur coopération", a déclaré le porte-parole du BinckBank Tour Gert Van Goolen, cité dans un communiqué. "Grâce à eux, les coureurs peuvent repartir demain."