Stefan Küng (BMC) a remporté mardi le contre-la-montre du Binckbank Tour. Le rouleur suisse s’est montré le plus rapide à l’issue des 12.7 kilomètres tracés autour de Venray, aux Pays-Bas. Il s’est également installé en tête du classement général. Victor Campanaerts, sacré champion d’Europe pour la deuxième année consécutive la semaine dernière, s’est classé 2e à 14 secondes.

Les candidats à la victoire finale ont limité la casse mais se retrouvent tout de même à plus de 30 secondes du nouveau leader. Niki Terpstra (Quick-Step) et Tim Wellens (Lotto-Soudal) sont à 31 secondes. Greg Van Avermaet (BMC, 36 secondes) et Sep Vanmarcke (EF Drapac, 38 secondes) sont un peu plus loin.

Ce mercredi, le peloton prendra la route de la Belgique avec une 3e étape qui reliera Aalter à Anvers. Suivez cette étape en direct vidéo sur RTBF.be/sport et Auvio dès 14h35.