Suivez la 1ère étape du Binckbank Tour en direct vidéo (LIVE 15h10)

Le Binckbank Tour débute ce lundi avec une première étape, à priori réservé aux sprinteurs, parcourue sur 177,3 kilomètres entre Heerenveen et Bolsward, aux Pays-Bas. RTBF.be/sport vous propose de suivre cette course en direct vidéo.

Niki Terpstra (2016), Zdenek Stybar (2013) et Tim Wellens (2014 et 2015), trois ex-vainqueurs, seront au départ de cette épreuve belgo-néerlandaise du WorldTour.

Pour cette première étape, la lutte risque d'être intense entre Fabio Jakobsen (Quick-Step Floors), Caleb Ewan (Mitchelton-Scott), Jean-Piere Drucker (BMC), Dylan Groenewegen (Lotto NL-Jumbo), Jens Debusschere (Lotto-Soudal), Marcel Kittel (Katusha-Alpecin), Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert) et Kenny Dehaes (WB-Aqua Protect-Veranclassic).

Pour le général, les noms les plus en vue sont Greg Van Avermaet et Stefan Küng (BMC), Terpstra et Stybar (Quick-Step Floors), Wellens (Lotto-Soudal), Oliver Naesen (AG2R La Mondiale), Diego Ulissi (UAE Emirates), Sep Vanmarcke (EF Education First-Drapac) et Jasper Stuyven (Trek-Segafredo).

L'année dernière, le Néerlandais Tom Dumoulin (Sunweb) s'est imposé avec 17 secondes d'avance sur Wellens et 46'' sur Stuyven.