Sébastien Grignard, Stan Dewulf et Loïc Vliegen en tête du groupe © Belga

Après l’annulation de l’édition 2020, l’Amstel Gold Race est de retour pour lancer le triptyque des Ardennaises. Une course rythmée par les multiples ascensions du Geulhemmerberg, du Bemelerberg et du Cauberg à suivre en direct dès 14h10 sur La UNE et Auvio.

Le tenant du titre, vainqueur en 2019, Mathieu van der Poel ne sera pas au départ contrairement aux deux autres phénomènes Wout van Aert et Julian Alaphilippe. Le premier partagera son rôle de leader avec Primoz Roglic, venu du Pays basque aux Pays-Bas pour participer à son premier Amstel. Le second sera entouré par une équipe solide où les jeunes Mauri Vansevanent et Andrea Bagioli pourraient jouer les trouble-fêtes.

Autre ogre de ce début de saison (5 victoires), Tadej Pogacar fait l’impasse sur ce rendez-vous mais sera là mercredi à la Flèche Wallonne. Son équipier Marc Hirschi sera donc le leader de l’équipe UAE.

La liste des outsiders est aussi très longue. Voici quelques noms à surveiller : Kwiatkowski, Pidcock, Carapaz, Geoghegan Hart (Ineos), Fuglsang (Astana), Valverde (Movistar), Van Avermaet (AG2R), Wellens (Lotto Soudal) Schachmann (Bora), Gaudu (Groupama), Teuns (Bahrain), Matthews (Bike-Exchange), Vliegen (Intermarché), Martin (Cofidis), Bettiol (EF), Benoot (DSM).

Pour limiter l’afflux de spectateurs sur le bord de la route, les organisateurs de l’Amstel Gold Race ont opté pour un changement de parcours. Les coureurs rouleront sur un circuit de 17 km fermé au public à parcourir 13 fois pour un total de 216,7 km. Le peloton franchira à chaque tour le Geulhemmerberg (500m à 4,1%, max. 7%), le Bemelerberg (1200m à 3,6%, max. 7%) et le Cauberg (1100m à 5%, max. 12%). Ce dernier ne sera pas franchi lors du dernier tour par les coureurs qui devront donc affronter 38 côtes au total.