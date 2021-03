Suivez Gand - Wevelgem en direct (LIVE vidéo et commenté 13h30)

Gand - Wevelgem se tient ce dimanche et mènera les coureurs d'Ypres à Wevelgem sur un parcours de 254km. Au programme du jour, notamment plusieurs ascensions du Mont Kemmel, du Monteberg et du Baneberg.

Après la démonstration de l'équipe Deceuninck - Quick-Step vendredi sur l'E3 qui a placé 3 coureurs dans le top 5 (victoire d'Asgreen, Sénéchal 2e et Stybar 5e), van Aert et les autres auront à cœur de prendre leur revanche.

L'édition 2020 de Gand - Wevelgem avait vu le Danois Mads Pedersen l'emporter lors d'un sprint en petit comité devant Florian Sénéchal et Matteo Trentin. Wout van Aert et Mathieu van der Poel s'étaient regardés lorsque le petit groupe s'était détaché et avaient finalement terminés 8 et 9e.