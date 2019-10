Ce mardi se déroule la 32e édition de Binche-Chimay-Binche, aussi surnommée mémorial Frank Vandenbroucke. La dernière course wallonne de la saison coïncide cette année avec les dix ans de la mort du coureur belge et lui rendre donc particulièrement hommage, avec la présence de ses parents et de sa fille. Avec du beau monde au départ.

Nous vous proposons de suivre la course en direct vidéo dès 15h.