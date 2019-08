Succès d'Evans, le Belge Vansevenant cède son maillot jaune au Tour de l'Avenir

L'Australien Alexander Evans a remporté la 8e étape du Tour de l'Avenir cycliste disputée vendredi dans les Alpes sur 23 kilomètres entre Brides-les-Bains et Méribel-Col de la Loze. Il a devancé le Luxembourgeois Michel Ries de 12 secondes et le Français Clément Champoussin de 24 secondes. L'Amércian Matteo Jorgenson, 4e à 36 secondes, et le Norvégien Tobias Foss, 5e à 42 secondes, complète le top 5. Foss prend le maillot jaune de leader à Mauri Vansevenant, qui a terminé 23e de l'étape à 4:07 du vainqueur.

Ivan Van Wilder a terminé premier Belge de l'étape au 8e rang, à 1:25 d'Evans.

Au général, Foss compte 23 secondes d'avance sur Matteo Jorgenson et 41 sur l'Italien Giovanni Aleotti. Ivan Van Wilder est 5e à 1:38, Mauri Vansevenant 7e à 2:35.

Samedi, la 9e et avant-dernière étape reliera Villaroger à Tignes sur 67,2 km.

Le Tour de l'Avenir, remporté l'an dernier par le Slovène Tadej Pogacar, s'achèvera dimanche au Corbier. Disputée sous bannières nationales ou régionales amateurs, l'épreuve sert de tremplin vers le monde professionnel.