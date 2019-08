Succès au sprint de Merlier dans la dernière étape au Danemark, De Buyst 3e

Tim Merlier a levé les bras au terme de la 5e et dernière étape du Tour du Danemark (2.HC) dimanche. Le champion de Belgique, membre de l'équipe Corendon - Circus, a devancé le Français Bryan Coquard (Vital Concept-B&B Hotels) et Jasper De Buyst (Lotto Soudal). La victoire finale est revenue au Danois Niklas Larsen (ColoQuick).

Après 165,6 kilomètres entre Roskilde et Frederiksberg, Merlier, 26 ans, s'est montré le plus véloce. Il a devancé le sprinteur français Coquard et Jasper De Buyst, vainqueur la veille en costaud. Amaury Capiot (Sport Vlaanderen - Baloise) a lui terminé au pied du podium.

Au général, le Danois Niklas Larsen, en tête depuis sa 3e place vendredi, inscrit son donc son nom au palmarès de ce 29e Tour du Danemark et succède à Wout van Aert. Il devance ses compatriotes Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et Rasmus Quaade (Riwal Readynez). Jasper De Buyst termine 5e à 0:19, Brent Van Moer (Lotto Soudal) 7e à 1:10.

Le cyclisme belge a brillé au Danemark avec trois victoires d'étape grâce à Tiesj Benoot et Jasper De Buyst pour la Lotto Soudal et donc Merlier pour Corendon - Circus.