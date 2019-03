Stybar, vainqueur du Nieuwsblad et de l'E3 : "Tout ce qui viendra maintenant est un bonus"

Après le Circuit Het Nieuwsblad, Zdenek Stybar s'est à nouveau montré le plus fort à Harelbeke. Le Tchèque a remporté un sprint à cinq. Une nouvelle démonstration de force de Deceuninck- uick-Step, après que Bob Jungels a longtemps été sur le chemin de la victoire. Jungels a été repris dans le final mais la formation belge a ensuite utilisé joliment son plan B : Zdenek Stybar.

"Ce fut une course bizarre pour moi", a débuté Stybar. "Cela ne s'est pas vraiment bien passé. Je me suis longtemps positionné à l'arrière. Ce n'est pas vraiment mon habitude de courir de la sorte. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour revenir devant et quand nous nous sommes approchés de la Karnemelkbeekstraat, j'ai conseillé à Bob d'attaquer. Je savais que cette pente raide était faite pour lui. Bob est parti et a semblé être sur le chemin de la victoire pendant longtemps. À partir du Paterberg, j'ai continué à rouler de façon réfléchie et à garder un œil sur tout."

Jungels a été repris à 7 kilomètres de la ligne d'arrivée. Stybar avait pu s'économiser. "J'ai tenté d'y aller dans les derniers kilomètres, mais cela n'a pas marché. J'ai ensuite demandé à Bob de mettre ses dernières forces dans une nouvelle attaque. Peut-être qu'ils auraient dû le laisser rouler. Ce n'était pas le cas et au sprint, j'ai pu obtenir la victoire."

Le GP E3 d'Harelbeke est un révélateur pour le Tour des Flandres de la semaine prochaine. "La tradition veut que le vainqueur du GP E3 Harelbeke soit aussi le favori du Ronde. Ce serait évidemment beau si je pouvais gagner aussi là-bas. J'ai montré aujourd'hui que je ne m'en sors pas si mal. J'ai aussi gagné le Circuit Het Nieuwsblad, mais le Tour des Flandres est vraiment spécial. Et puis aura lieu Paris-Roubaix. Tout ce qui viendra maintenant est un bonus."