Stybar, Cavagna et Sénéchal, les cartes Quick-Step Floors pour le Canada

Le Tchèque Zdenek Stybar, ainsi que les Français Rémi Cavagna et Florian Sénéchal seront les cartes que souhaitent jouer Quick-Step Floors lors des deux courses canadiennes du WorldTour disputées vendredi à Québec et dimanche à Montréal, a annoncé la formation du WorldTour mercredi. Tim Declercq est le seul Belge dans la sélection.

Les Italiens Eros Capecchi et Davide Martinelli, ainsi que le néo-pro britannique James Knox complètent la sélection pour ces deux rendez-vous exigeants.

Le Grand Prix du Québec aura lieu vendredi sur 16 tours de 12,6 km alors que dimanche le Grand Prix de Montréal se disputera sur un parcours de 195,2 km.

"Stybar sera là dans une belle forme démontrée au BinckBank Tour puis à la Bretagne Classic et sera l'une de nos cartes, avec Cavagna et Sénéchal", a commenté l'Italien Davide Bramati, directeur sportif cité par son équipe Quick-Step Floors. "L'équipe ne manque pas de profondeur et de force, ainsi vous pouvez vous attendre à nous voir essayer quelque chose, parce que nous voulons vraiment revenir du Canada avec de gros résultats dans les bagages."