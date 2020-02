Stuyven : "Très content de gagner après une mauvaise année 2019"

Circuit Het Nieuwsblad 2020 : le résumé - Circuit Het Nieuwsblad 2020 - 29/02/2020 Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) a remporté la 75e édition du circuit Het Nieuwsblad. Il s’est montré le plus rapide qu’Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step) dans un sprint à deux. Soren Kragh Andersen (Sunweb) a complété le podium. Du vent de la pluie, des bordures et des bergs, l’Omloop a ouvert la saison des classiques avec tous les ingrédients qui ont fait sa légende. Le début de course a été usant et Jasper Stuyven a émergé dans un final de costaud. Solide dans les moments-clé, notre compatriote était tout simplement le plus fort. Il a opéré la sélection dans le Mur de Gramont, a répondu à l’accélération de Lampaert à 2,2 kilomètres de la ligne avant d’imposer sa pointe de vitesse à Ninove.