Stuyven règle Lampaert et s'offre le Circuit Het Nieuwsblad

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) a remporté la 75e édition du circuit Het Nieuwsblad. Il s’est montré plus rapide qu’Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step) dans un sprint à deux. Soren Kragh Andersen (Sunweb) a complété le podium.



Du vent de la pluie, des bordures et des bergs, l’Omloop a ouvert la saison des classiques avec tous les ingrédients qui ont fait sa légende. Le début de course a été usant et Jasper Stuyven a émergé dans un final de costaud. Solide dans les moments-clé, notre compatriote était tout simplement le plus fort. Il a opéré la sélection dans le Mur de Gramont, a répondu à l’accélération de Lampaert à 2,2 kilomètres de la ligne avant d’imposer sa pointe de vitesse à Ninove.



Une échappée d'hommes forts



Comme attendu, la météo durcit la course. Ineos et Trek aussi. Greg Van Avermaet (CCC) et Wout Van Aert (Jumbo-Visma) secouent le peloton mais ils ont loupé le bon coup. A un peu moins de 70 kilomètres de la ligne un groupe de huit se détache : Yves Lampaert, Tim Declercq (Deceuninck-Quick Step), Mike Teunissen (Jumbo-Visma), Jasper Stuyven (Trek-Segrafredo), Matteo Trentin (CCC), Soren Kragh Andersen (Sunweb), Frederik Frison (Lotto-Soudal) et Jonas Rutsch (EF Pro Cycling). L’Allemand lâche rapidement prise.



Stuyven en costaud



L’entente est parfaite et le groupe de tête prend le large. Jusqu’au Muur. Stuyven se méfie de la vélocité de Teunissen et Trentin et hausse le tempo sur les pavés menant à la chapelle. Lampaert s’accroche dans sa roue. Andersen bouche le trou peu après le sommet. Chacun assure sa part de boulot dans le trio. A deux kilomètres de Ninove, Lampaert le moins rapide accélère violemment. Stuyven saute dans sa route et passe directement un très solide relais qui force l’ancien champion de Belgique à puiser dans ses réserves. Le Danois doit laisser partir. Le mano à mano tourne court. Au sprint, Stuyven est plus puissant.



Un palmarès qui s'étoffe



Déjà vainqueur d’une étape de la Vuelta (2015) et de Kuurne-Bruxelles-Kuurne (2016), le Louvaniste de 27 ans ajoute une ligne prestigieuse à son palmarès. Il remporte la 8e victoire de sa carrière. Il succède au Tchèque Zdenek Stybar (Deceunick-QuickStep) au palmarès de l’épreuve. Il est le premier vainqueur belge de la course d’ouverture depuis Greg Van Avermaet, qui s’était imposé en 2016 et 2017.



Le peloton se retrouvera dimanche pour la 72e édition de Kuurne-Bruxelles-Kuurne (1.Pro), second volet du week-end d’ouverture en Belgique.