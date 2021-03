Strade Bianche : Wout van Aert satisfait de sa 4e place, "Il me manquait quelques % pour suivre les meilleurs"

Strade Bianche : Wout van Aert satisfait de sa 4e place, "Il me manquait quelques % pour suivre... Wout van Aert s’est battu comme un lion sur son vélo mais n’est pas parvenu à garder la roue des trois meilleurs – Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe et Egan Bernal – dans le final des Strade Bianche. Mis en difficulté dans le secteur de Monteaperti par le Français, van Aert a réagi une première fois avant de craquer à nouveau dans les Tolfe, dernier tronçon de route blanche de la journée. Tout de même solide dans le final, il s’est arraché pour aller chercher une 4e place. Et même si c’est la première fois en 4 participations qu’il ne monte pas sur le podium, le coureur de Jumbo-Visma est satisfait de sa prestation pour sa première sortie de l’année. "Les meilleurs ont émergé à l’avant. Il y avait quelques gars qui étaient meilleurs que moi donc je dois être content avec la 4e place. J’ai senti dans le final, il me manquait quelques pourcents pour être là avec le trio de tête. J’étais le premier en difficulté dans le groupe de tête mais après j’ai relancé et j’ai fait un final au maximum de mes capacités. Je suis en progression. C’était une course difficile et j’étais là dans le final donc je suis content", a expliqué van Aert à notre micro. Le tenant du titre n’a pas pour autant vécu l’édition la plus compliquée de sa carrière. "Il y avait beaucoup de vent, c’était plus facile de rester dans les roues par rapport aux autres groupes. C’est pour ça qu’un grand groupe est arrivé dans le secteur de Monte Sante Marie. Dans les autres éditions, il y avait déjà de grandes différentes à ce stade-là de la course", a conclu Van Aert.