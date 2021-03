Strade Bianche : Une première pour Egan Bernal et Tom Pidcock chez Ineos

Egan Bernal participera pour la première fois de sa carrière aux Strade Bianche (WorldTour) samedi. Le Colombien, vainqueur du Tour de France 2019, fait partie de la sélection dévoilée par Ineos Grenadiers ce jeudi.

Egan Bernal, 24 ans, sera bien entouré sur les Routes Blanches par le Polonais Michal Kwiatkowski, vainqueur en 2014 et 2017, le Britannique Tom Pidcock et le Russe Pavel Sivakov. Les Italiens Leandro Basso et Salvatore Puccio et le Britannique Owain Doull complètent la sélection.

►►► À lire aussi : Wout van Aert très motivé : "Une des plus belles courses du calendrier"

Le Colombien avait terminé deuxième du Trophée Laigueglia mercredi derrière le Néerlandais Bauke Mollema et devant Mauri Vansevenant, troisième.

Tenant du titre à Sienne, Wout van Aert sera également au départ samedi avec Jumbo-Visma pour sa première course sur route de la saison.