L’heure de la reprise a sonné pour le World Tour. Enfin ! Après s’être quittés à Nice au début du mois de mars, les chasseurs de classiques reprennent la route de la course. Fini les congés forcés, place au spectacle.

Un spectacle attendu sur les routes blanches et rocailleuses qui font la beauté de la Toscane entre cyprès et vignobles. Un décor idyllique pour une course qui semble sortir d’un autre temps alors qu’elle n’a connu que 14 éditions. Une jeunesse qui est loin d’être un désavantage pour séduire les Van Avermaet, Sagan ou autre van der Poel. Dans le livre d’or Cancellara triple lauréat côtoie Gilbert, Alaphilippe ou encore Kwiatkowski.

Si la course s’est rapidement forgé une place de choix dans le calendrier, l’édition de ce 1er août est particulière. La Fortezza Medicea d’habitude prise d’assaut par les tifosis au moment du départ sera gardée comme elle ne l’avait plus été depuis des siècles. Carabinieri et policiers municipaux veilleront au respect des mesures sanitaires. La survie du vélo cette année est à ce prix si on ne veut pas que des lignes blanches suivent l’année 2020 dans les palmarès. Les courses italiennes ouvrent le deuxième volet du bal du World Tour, les conclusions seront analysées avec beaucoup d’intérêt. Les organisateurs et l’UCI savent qu’ils ne peuvent pas se louper sous peine d’hypothéquer, avant la fin août, le reste de la saison.