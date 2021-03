Strade Bianche : Gérard Bulens, "Wout Van Aert s'en veut de ne pas avoir réagi mentalement à Ostende" (PODCAST)

Qui va gagner la 15e (!) édition des "Strade Bianche" ce samedi 6 mars 2021 ? C'est une des questions posées, dans notre tout nouveau Podcast "On connait nos Classiques", à Gérard Bulens, Laurent Bruwier et Samuel Grulois. Analyse complète à écouter et à découvrir dans le podcast, mais voici quelques extraits choisis de cet "Episode 2" !

"Moi, je tiens compte du fait que des gens sont revanchards", nous explique Gérard Bulens. "Et je sais très bien que Wout Van Aert s'en veut particulièrement de ne pas avoir réagi mentalement lorsqu'il a crevé à Ostende dans les championnats du monde."

C'était la première fois que je voyais Van Aert baisser les bras. Il s'en est voulu énormément.

"Et donc je dis, parce qu'il a un oeuf a peler avec lui même que mon favori numéro 1 est Van Aert. En 2, Van der Poel. Et, enfin, en 3, un autre personnage qui a un oeuf a peler avec l'organisateur, le suisse Simon Pellaud. Parce que son équipe n'a pas été sélectionnée pour le Giro. Et parce qu'on a, ni tenu compte de l'éthique ni tenu compte de l'aspect commercial. Celui d'équipes qui paient pour leur participation comme cette équipe Androni Giacattoli-Sidermec."

"Si vous me demandez de faire un trio, je vais garder Van Aert, Van der Poel et Tadej Pogačar", enchaine Laurent Bruwier. Pogacar, l'année dernière, on l'avait commenté avec Gérard et il était là. Il était dans dans le final et ça peut lui convenir."

C'est un garçon qui passe partout, il est hyper talentueux, il est en forme. Il vient de gagner le tour des Emirats, de brillante façon.

Et de Samuel Grulois de conclure: "Effectivement, Van Aert, Van der Poel, Alaphilippe, OK. Mais il y a un garçon que j'apprécie beaucoup sur ses qualités. Un garçon assez complet qui n'a participé qu'une seule fois. C'était en 2018 et il a terminé 20ème. C'est Valentin Madouas. C'est un garçon qui a terminé aussi septième de Paris-Roubaix chez les Espoirs. Il y a évidemment des similitudes entre les deux courses. C'est un garçon qui grimpe bien et on sait qu'il y a des pourcentages dans certains passages des Strade Bianche qui sont assez impressionnants. Alors s'il gagne là, c'est vraiment le coup du siècle...