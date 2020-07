Strade Bianche : Deceuninck-Quick Step avec Julian Alaphilippe et Zdenek Stybar en leaders

Strade Bianche 2019 : Victoire de Julian Alaphilippe - Strade Bianche 2019 - 10/03/2019 Le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) a remporté la 13e édition des Strade Bianche (WorldTour), qui s'est déroulée samedi sur 184 km, dont 63 km sur des sentiers de gravier blanc, autour de Sienne, en Italie. Il s'est imposé devant le Danois Jakob Fuglsang (Astana) et Wout van Aert (Jumbo-Visma), 3e pour la deuxième année d'affilée. Jakob Fuglsang a accéléré dans l'ascension du Monteaperti, à 23 km de l'arrivée. Wout van Aert et Julian Alaphilippe ont suivi pour former un trio de leaders. Trio qui est devenu duo, Wout van Aert décrochant après cinq kilomètres. Distancé d'une trentaine de secondes l'ancien champion du monde de cyclocross est revenu sur les deux hommes de tête juste avant la flamme rouge, mais le Danois et le Français ont accéléré dans la montée finale, à 500 m de l'arrivée jugée sur la Piazza del Campo de Sienne. Alaphilippe, qui découvrait l'épreuve, s'est imposé avec 2 secondes d'avance sur Fuglsang, van Aert terminant 3e à 27 secondes. Le maillot à pois du dernier Tour de France offre une 15e victoire en 2019 à sa formation Deceuninck-QuickStep. Le Tchèque Zdenek Stybar (Deceuninck-QuickStep), vainqueur en 2015, a pris la 4e place à 1 minute, devant Tiesj Benoot (Lotto Soudal), vainqueur l'année passée, qui complète le top 5. Greg Van Avermaet (CCC) s'est classé 6e à 1:01. Tim Wellens (Lotto Soudal) est 10e à 1:21. Julian Alaphilippe succède à Tiesj Benoot (Lotto Soudal) au palmarès de la classique toscane.